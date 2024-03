"Без оппозиции. Без свободы": Мишель уже "поздравил" Путина с победой на "выборах"

Президент Европейского совета Шарль Мишель саркастически "поздравил" российского диктатора Владимира Путина с победой на "выборах", хотя российские власти только объявили об их начале.

Источник: Мишель в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Мишеля: "Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые сегодня начинаются. Без оппозиции. Без свободы. Без выбора".

Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.



No opposition.

No freedom.

No choice.