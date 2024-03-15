"Без оппозиции. Без свободы": Мишель уже "поздравил" Путина с победой на "выборах"
Пятница, 15 марта 2024, 12:09
Президент Европейского совета Шарль Мишель саркастически "поздравил" российского диктатора Владимира Путина с победой на "выборах", хотя российские власти только объявили об их начале.
Источник: Мишель в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Прямая речь Мишеля: "Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые сегодня начинаются. Без оппозиции. Без свободы. Без выбора".
Реклама:
Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.— Charles Michel (@CharlesMichel) March 15, 2024
No opposition.
No freedom.
No choice.
Предистория:
ВИДЕО ДНЯ
- В Еврокомиссии ранее прокомментировали, что дадут оценку российским "выборам" и определятся с их признанием или непризнанием уже после завершения процесса.
- Госдеп США в первый день российского "голосования" осудил организацию этого процесса на оккупированных территориях Украины.