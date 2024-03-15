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"Без оппозиции. Без свободы": Мишель уже "поздравил" Путина с победой на "выборах"

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 марта 2024, 12:09
Без оппозиции. Без свободы: Мишель уже поздравил Путина с победой на выборах
Шарль Мишел, фото: Getty Images

Президент Европейского совета Шарль Мишель саркастически "поздравил" российского диктатора Владимира Путина с победой на "выборах", хотя российские власти только объявили об их начале.

Источник: Мишель в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Мишеля: "Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые сегодня начинаются. Без оппозиции. Без свободы. Без выбора".

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Темы: ЕСРосcияПутинвиборы
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