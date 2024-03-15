Суд арештував чотирьох учасників "медійного блоку" УПЦ МП, який працював на ФСБ

один з учасників злочинної організації Сергій Чертилін. фото з його Facebook

Суд арештував чотирьох учасників викритої злочинної організації, які розпалювали релігійну ворожнечу

Джерело: пресслужба Київської обласної прокуратури, джерело УП

Деталі: Чотирьом учасникам злочинної організації Солом'янський районний суд обрав запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

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Серед них ­ права рука організатора, який відповідав за редакційну політику медійного блоку УПЦ МП (за даними УП, це – священник Сергій Чертилін –ред.). Він давав вказівки авторам публікацій, визначав вектор подачі інформації та контролював контент.

Ще двоє осіб відповідали за редагування та погодження публікацій. Четвертий – виконавець завдань. Він писав статті на задані теми.

Зазначається, що іншим десятьом учасникам повідомлено про підозру у встановленому законом порядку, але, скільки вони перебувають за межами країни, їх оголосили в розшук. Цим фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою обиратимуться заочно.

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Що передувало: Правоохоронці заявили про викриття та нейтралізацію злочинної організації так званого медійного блоку УПЦ МП, які розпалювали релігійну ворожнечу.

Зловмисники масово продукували та "розганяли" прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні.

Йшлося про 14 учасників угруповання, з яких чотирьох ключових фігурантів затримали. Серед них – один з очільників столичного храму УПЦ МП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби. За даними джерел "Української правди", йдеться про священника Сергія Чертиліна.