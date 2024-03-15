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Суд арестовал четырех участников "медийного блока" УПЦ МП, который работал на ФСБ

Валентина РоманенкоПятница, 15 марта 2024, 12:33
Суд арестовал четырех участников медийного блока УПЦ МП, который работал на ФСБ
один из участников преступной организации Сергей Чертилин. фото из его Facebook

Суд арестовал четырех участников разоблаченной преступной организации, которые разжигали религиозную вражду

Источник: пресс-служба Киевской областной прокуратуры, источник УП

Детали: Четырем участникам преступной организации Соломенский районный суд избрал меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

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Среди них правая рука организатора, который отвечал за редакционную политику медийного блока УПЦ МП (по данным УП, это - священник Сергей Чертилин -ред.). Он давал указания авторам публикаций, определял вектор подачи информации и контролировал контент.

Еще два человека отвечали за редактирование и согласование публикаций. Четвертый - исполнитель заданий. Он писал статьи на заданные темы.

Отмечается, что другим десяти участникам сообщено о подозрении в установленном законом порядке, но, сколько они находятся за пределами страны, они объявлены в розыск. Этим фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей будут избираться заочно.

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Что предшествовало: Правоохранители заявили о разоблачении и нейтрализации преступной организации так называемого медийного блока УПЦ МП, которые разжигали религиозную вражду.

Злоумышленники массово продуцировали и "разгоняли" прокремлевские нарративы и провокационные сообщения, которые должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и разжигать религиозную ненависть в Украине.

Речь шла о 14 участниках группировки, из которых четырех ключевых фигурантов были задержаны. Среди них - один из руководителей столичного храма УПЦ МП, который входил в агентурный аппарат российской спецслужбы. По данным источников "Украинской правды", речь идет о священнике Сергее Чертилине.

Темы: УПЦ МПпропаганда
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