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ООН готує доповідь про тортури росіянами полонених та знищення маріупольців: ЗМІ дізналися деталі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 15 березня 2024, 12:52
ООН готує доповідь про тортури росіянами полонених та знищення маріупольців: ЗМІ дізналися деталі
Фото: Getty Images

На наступному тижні експерти ООН представлять чергову доповідь про злочини Росії у війні проти України, в ній йтиметься про тортури українських військовополонених, а також бомбардування цивільного населення, особливо в Маріуполі.

Джерело: BBC з посиланням на свого кореспондента в Женеві

Дослівно: "У документі в подробицях розповідається про тортури українських військовополонених, а також нещадні обстріли і бомбардування цивільного населення країни (особливо в Маріуполі)".

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Деталі: Повідомляється, що свідоцтва доповіді отримані від сотень очевидців - українських військовополонених і російських солдатів, які дезертирували. Слідчим ООН вдалося опитати їх під час десятка візитів в Україну.

Автори документа доходять висновку, що стосовно ув'язнених широко поширені систематичні тортури: їх регулярно б'ють, катують електрошоком і навіть завдають каліцтва.

"Один із колишніх ув'язнених розповів слідчим, що в якийсь момент біль став настільки нестерпним, що він почав благати своїх катів про смерть. Російські дезертири, зі свого боку, підтверджують, що старші офіцери віддають своїм підлеглим розпорядження "працювати жорстко, жалості не проявляти", - йтиметься у доповіді ООН.

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Також у доповіді докладно описано і невибіркові бомбардування мирних жителів, лікарень і культурних об'єктів, а також тортури, зґвалтування та вбивства мирних українців, незаконне вивезення до Росії українських дітей, що відбуваються в окупованих Росією містах.

Крім того, наведено докази й інших воєнних злочинів та злочинів проти людяності, за які винні мають понести відповідальність.

Теми: ООНУкраїнаРосіявійна
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