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ООН готовит доклад о пытках россиянами пленных и уничтожении жителей мариупольцевя: СМИ узнали детали

Станислав ПогориловПятница, 15 марта 2024, 12:52
ООН готовит доклад о пытках россиянами пленных и уничтожении жителей мариупольцевя: СМИ узнали детали
Фото: Getty Images

На следующей неделе эксперты ООН представят очередной доклад о преступлениях России в войне против Украины, в нем речь пойдет о пытках украинских военнопленных, а также бомбардировках гражданского населения, особенно в Мариуполе.

Источник: BBC со ссылкой на своего корреспондента в Женеве

Дословно: "В документе в подробностях рассказывается о пытках украинских военнопленных, а также беспощадных обстрелах и бомбардировках гражданского населения страны (особенно в Мариуполе)".

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Детали: Сообщается, что свидетельства доклада получены от сотен очевидцев - украинских военнопленных и российских солдат, которые дезертировали. Следователям ООН удалось опросить их во время десятка визитов в Украину.

Авторы документа приходят к выводу, что в отношении заключенных широко распространены систематические пытки: их регулярно избивают, пытают электрошоком и даже наносят увечья.

"Один из бывших заключенных рассказал следователям, что в какой-то момент боль стала настолько невыносимой, что он начал умолять своих палачей о смерти. Российские дезертиры, со своей стороны, подтверждают, что старшие офицеры отдают своим подчиненным распоряжения "работать жестко, жалости не проявлять", - говорится в докладе ООН.

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Также в докладе подробно описаны и неизбирательные бомбардировки мирных жителей, больниц и культурных объектов, а также пытки, изнасилования и убийства мирных украинцев, незаконный вывоз в Россию украинских детей, происходящие в оккупированных Россией городах.

Кроме того, приведены доказательства и других военных преступлений и преступлений против человечности, за которые виновные должны понести ответственность.

Темы: ООНУкраинаРосcиявойна
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