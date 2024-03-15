Снаряди для України: Португалія виділить 100 млн євро на "чеську ініціативу"

Португалія приєдналась до "чеської ініціативи" та виділить 100 мільйонів євро на закупівлю артилерійських боєприпасів великого калібру для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міноборони Португалії

Дослівно: "З огляду на зобов'язання Португалії підтримувати захист суверенітету і територіальної цілісності України відповідно до міжнародно визнаних кордонів, а також відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй і міжнародного права, Рада міністрів сьогодні схвалила резолюцію, що дозволяє виділення коштів на цю мету в обсязі до 100 мільйонів євро".

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Деталі: У відомстві додали, що підтримка, що надається в рамках цієї спільної ініціативи, доповнює військову допомогу, яку Португалія надає Україні "з першої години російського вторгнення".

У Міноборони нагадали, що Португалія постачала Україні танки Leopard 2A6; понад 40 бронетранспортерів М113 та медичні версії цих машин; артилерійські боєприпаси та легкі боєприпаси; гаубиці та різне озброєння; швидкісні катери та безпілотні літальні апарати; медичні та медико-санітарні засоби, а також засоби зв'язку; генератори для виробництва електроенергії; – одяг, обмундирування та індивідуальне бойове спорядження.

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