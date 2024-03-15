Снаряды для Украины: Португалия выделит 100 млн евро на "чешскую инициативу"

Португалия присоединилась к "чешской инициативе" и выделит 100 миллионов евро на закупку артиллерийских боеприпасов крупного калибра для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минобороны Португалии

Дословно: "Учитывая обязательства Португалии поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с международно признанными границами, а также в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и международного права, Совет министров сегодня принял резолюцию, позволяющую выделение средств на эти цели в объеме до 100 миллионов евро".

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Детали: В ведомстве добавили, что поддержка, предоставляемая в рамках этой совместной инициативы, дополняет военную помощь, которую Португалия предоставляет Украине "с первого часа российского вторжения".

В Минобороны напомнили, что Португалия поставляла Украине танки Leopard 2A6; более 40 бронетранспортеров М113 и медицинские версии этих машин; артиллерийские боеприпасы и легкие боеприпасы; гаубицы и различное вооружение; скоростные катера и беспилотные летательные аппараты; медицинские и медико-санитарные средства, а также средства связи; генераторы для производства электроэнергии; одежду, обмундирование и индивидуальное боевое снаряжение.

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