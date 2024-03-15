Снаряды для Украины: Португалия выделит 100 млн евро на "чешскую инициативу"
Португалия присоединилась к "чешской инициативе" и выделит 100 миллионов евро на закупку артиллерийских боеприпасов крупного калибра для Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минобороны Португалии
Дословно: "Учитывая обязательства Португалии поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с международно признанными границами, а также в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и международного права, Совет министров сегодня принял резолюцию, позволяющую выделение средств на эти цели в объеме до 100 миллионов евро".
Детали: В ведомстве добавили, что поддержка, предоставляемая в рамках этой совместной инициативы, дополняет военную помощь, которую Португалия предоставляет Украине "с первого часа российского вторжения".
В Минобороны напомнили, что Португалия поставляла Украине танки Leopard 2A6; более 40 бронетранспортеров М113 и медицинские версии этих машин; артиллерийские боеприпасы и легкие боеприпасы; гаубицы и различное вооружение; скоростные катера и беспилотные летательные аппараты; медицинские и медико-санитарные средства, а также средства связи; генераторы для производства электроэнергии; одежду, обмундирование и индивидуальное боевое снаряжение.
Предистория:
- Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, согласно тем сигналам, которые получил Киев, украинские военные уже в ближайшем будущем почувствуют увеличение поставок боеприпасов в рамках инициативы Чехии.
- Перед этим сообщалось, что в дополнение к обязательной закупке 300 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии Прага получила предварительное согласие на покупку дополнительных 200 тысяч снарядов.
- О том, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование, президент Петр Павел объявил на Мюнхенской конференции по безопасности.