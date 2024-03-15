Німеччина: зникле немовля вбитої українки знайшли живим

У Німеччині знайшли живим зникле немовля вбитої українки, чиє тіло нещодавно виявили на березі річки Рейн на заході країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bild

Деталі: Поліція Мангейма повідомила, що кількатижнева дівчинка перебувала під опікою двох чоловіків. У зв'язку з цим цих двох чоловіків у віці 43 і 44 років тимчасово заарештували у середу ввечері.

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Обох чоловіків підозрюють у вбивстві жінки. У четвер вони постали перед суддею, потім їх доставили до виправної установи.

У поліції зазначили, що дівчинка була неушкоджена, але її доставили в лікарню в якості запобіжного заходу. Порівняння ДНК показало, що дитина є донькою вбитої жінки. Зараз дівчинка перебуває під опікою управління у справах молоді.

Спеціальна комісія "Рампе" (за назвою місця, де знайшли тіло, поблизу бази НАТО) розшукувала дитину і матір вбитої з того моменту, як виявили тіло жінки. Пошуки 51-річної жінки тривають.

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