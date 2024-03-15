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Германия: пропавшего младенца убитой украинки нашли живым

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 марта 2024, 13:54
Германия: пропавшего младенца убитой украинки нашли живым
Фото bild.de

В Германии нашли живым пропавшего младенца убитой украинки, чье тело недавно обнаружили на берегу реки Рейн на западе страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild

Детали: Полиция Мангейма сообщила, что нескольконедельная девочка находилась под опекой двух мужчин. В связи с этим этих двух мужчин в возрасте 43 и 44 лет временно арестовали в среду вечером.

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Обоих мужчин подозревают в убийстве женщины. В четверг они предстали перед судьей, затем их доставили в исправительное учреждение.

В полиции отметили, что девочка была невредимой, но ее доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Сравнение ДНК показало, что ребенок является дочерью убитой женщины. Сейчас девочка находится под опекой управления по делам молодежи.

Специальная комиссия "Рампе" (по названию места, где нашли тело, вблизи базы НАТО) разыскивала ребенка и мать убитой с того момента, как обнаружили тело женщины. Поиски 51-летней женщины продолжаются.

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Темы: Германияубийстводети
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