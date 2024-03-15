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Орбан у святковій промові попросив аудиторію допомогти "окупувати Брюссель"

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 березня 2024, 14:56
Орбан у святковій промові попросив аудиторію допомогти окупувати Брюссель
Фото: Getty Images

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у промові в черговий раз виступив з критикою ЄС і "західного світу", а також закликав аудиторію допомогти йому "окупувати Брюссель" на виборах до Європарламенту влітку цього року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Орбан виступав з промовою з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів.

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В ній угорський прем’єр порівнював ЄС з імперськими окупантами, а також назвав "західний світ" джерелом безкультур'я і руйнування.

"Вони починають війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн і пожирають все, як сарана. Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше", – сказав Орбан, звертаючись до натовпу, який, за даними агентства, звозили автобусами до Будапешта.

Очільник угорського уряду традиційно критикував імміграцію та права ЛГБТК+, а також апелював до національної гордості та суверенітету.

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"Брюссель – не перша імперія, яка поклала око на Угорщину", – сказав Орбан, маючи на увазі де-факто столицю ЄС.

"Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. ... Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: Ми повинні окупувати Брюссель".

Нагадаємо, 12 березня заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр прийняв посла США Девіда Прессмена через слова Джо Байдена про зустріч угорського прем’єра Віктора Орбана з Дональдом Трампом.

Після їхньої зустрічі Байден заявив, що прем'єр Угорщини "не вважає, що демократія працює, і прагне диктатури". У МЗС Угорщини відреагували, що не зобов'язані терпіти "таку брехню" від будь-кого, "навіть якщо ця людина є президентом Сполучених Штатів".

Про американські плани Орбана та про важливі деталі його заяв читайте в статті Сімейні цінності Трампа і Орбана. Все про "план щодо України" та візит угорського лідера до США.

Теми: ОрбанЄвропа
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