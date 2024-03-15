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Орбан в праздничной речи попросил аудиторию помочь "оккупировать Брюссель"

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 марта 2024, 14:56
Орбан в праздничной речи попросил аудиторию помочь оккупировать Брюссель
Фото: Getty Images

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в речи в очередной раз выступил с критикой ЕС и "западного мира", а также призвал аудиторию помочь ему "оккупировать Брюссель" на выборах в Европарламент летом этого года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Орбан выступал с речью по случаю годовщины венгерской революции 1848 года против правления Габсбургов.

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В ней венгерский премьер сравнивал ЕС с имперскими оккупантами, а также назвал западный мир источником бескультурья и разрушения.

"Они начинают войны, разрушают миры, перекраивают границы стран и пожирают все, как саранча. Мы, венгры, живем иначе и хотим жить иначе", – сказал Орбан, обращаясь к толпе, которую, по данным агентства, свозили автобусами в Будапешт.

Глава венгерского правительства традиционно критиковал иммиграцию и права ЛГБТК+, а также апеллировал к национальной гордости и суверенитету.

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"Брюссель – не первая империя, которая положила глаз на Венгрию", – сказал Орбан, имея в виду де-факто столицу ЕС.

"Народы Европы сегодня боятся, что Брюссель отберет у них свободу. ... Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет выбора: мы должны оккупировать Брюссель".

Напомним, 12 марта заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр принял посла США Дэвида Прессмена из-за слов Джо Байдена о встрече венгерского премьера Виктора Орбана с Дональдом Трампом.

После их встречи Байден заявил, что премьер Венгрии "не считает, что демократия работает, и стремится к диктатуре". В МИД Венгрии отреагировали, что не обязаны терпеть "такую ложь" от кого-либо, "даже если этот человек является президентом Соединенных Штатов".

Об американских планах Орбана и о важных деталях его заявлений читайте в статье Семейные ценности Трампа и Орбана. Все о "плане по Украине" и визите венгерского лидера в США.

Темы: ОрбанЕвропа
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