Коордштаб: РФ залучає все більше іноземних найманців у війну проти України

Росія використовує дедалі більше найманців із країн зі складною економічною ситуацією у війну з Україною.

Джерело: представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко на пресконференції у Медіацентрі Україна

Пряма мова: "Мобілізаційний ресурс Росії зменшується. І ми бачимо, що РФ активізувала свої зусилля, щоб відправити на фронт громадян з країн зі складною економічною ситуацією".

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Деталі: На пресконференції було п'ятеро полонених громадян Непалу, а також громадяни Куби, Сьєрра-Леоне, Сомалі.

За словами Яценка, Росія кидає найманців на бій як гарматне м’ясо, обманює та відмовляється навчати. Тож у полон потрапляє один з тисячі.

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Також Яценко зазначає, їх можна засудити лише за те, що вони є найманцями. Однак поки вони перебувають на утриманні як військовополонені.

За словами самих найманців їм обіцяли роботу в логістиці та польових шпиталях, проте опинилися вони на передовій.





