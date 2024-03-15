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Коордштаб: РФ привлекает все больше иностранных наемников в войну против Украины

Анастасия ПроцПятница, 15 марта 2024, 15:54
Коордштаб: РФ привлекает все больше иностранных наемников в войну против Украины
Пленные наемники. Скрин из видео Медиацентр Украины

Россия использует все больше наемников из стран со сложной экономической ситуацией в войну с Украиной.

Источник: представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко на пресс-конференции в Медиацентре Украина 

Прямая речь: "Мобилизационный ресурс России уменьшается. И мы видим, что РФ активизировала свои усилия, чтобы отправить на фронт граждан из стран со сложной экономической ситуацией". 

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Детали: На пресс-конференции было пятеро пленных граждан Непала, а также граждане Кубы, Сьерра-Леоне, Сомали.

По словам Яценко, Россия бросает наемников на бой как пушечное мясо, обманывает и отказывается обучать. Поэтому в плен попадает один из тысячи. 

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Также Яценко отмечает, их можно осудить только за то, что они являются наемниками. Однако пока они находятся на содержании как военнопленные. 

По словам самих наемников им обещали работу в логистике и полевых госпиталях, однако оказались они на передовой.



Темы: войнапленныенаёмники
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