Глава МЗС Молдови: країна може стати членом ЄС до 2030 року 

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой пояснив чому вважає, що країна може вступити до Євросоюзу до 2030 року.

Джерело: Міхай Попшой в інтерв'ю "Європейській правді"

Деталі: За словами Попшоя, це амбітна мета, але вона реалістична, "зважаючи на наш сьогоднішній стан та на наші досягнення у процесі реформ".

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"Крім того, давайте чесно: Молдова – маленька країна. Так, у нас є проблеми зі спроможністю, це факт. Але я все одно вважаю цю мету реальною. Ми вважаємо її реальною і будемо працювати над тим, щоб це сталося", – зазначив міністр.

Він також визнав, що Молдові не вийде конкурувати з тими, хто завершив переговори за рік-два.

"Але цілком можливо впоратися за кілька років, щоби стати членом Євросоюзу до 2030 року", – сказав Попшой.

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Раніше цього тижня міністри закордонних справ України і Молдови на зустрічі у Києві скоординували подальші дії для того, щоб сприяти якнайшвидшому затвердженню переговорних рамок і початку безпосередньо переговорів про вступ обох країн у ЄС.

Нагадаємо, Європейська комісія 12 березня офіційно представила Раді ЄС пропозиції щодо проєкту переговорних рамок – документів, які містять керівні принципи проведення переговорів про вступ, – для України та Молдови.

Тепер Рада ЄС має розпочати внутрішнє обговорення проєктів і схвалити їх. Після цього держава, що головує в Раді, представить узгоджену спільну позицію ЄС на першій міжурядовій конференції з кожною країною, що ознаменує формальний початок переговорів щодо вступу.

За даними ЗМІ, схвалення переговорних рамок може затягнутись на кілька місяців і статись уже після виборів до Європарламенту в червні.

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