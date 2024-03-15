Глава МИД Молдовы: страна может стать членом ЕС до 2030 года 

Глава МИД Молдовы Михай Попшой объяснил почему считает, что страна может вступить в Евросоюз до 2030 года.

Источник: Михай Попшой в интервью "Европейской правде"

Детали: По словам Попшоя, это амбициозная цель, но она реалистична, "учитывая наше сегодняшнее состояние и наши достижения в процессе реформ".

Реклама:

"Кроме того, давайте честно: Молдова – маленькая страна. Да, у нас есть проблемы с состоятельностью, это факт. Но я все равно считаю эту цель реальной. Мы считаем ее реальной и будем работать над тем, чтобы это произошло", – отметил министр.

Он также признал, что Молдове не получится конкурировать с теми, кто завершил переговоры за год-два.

"Но вполне возможно справиться за несколько лет, чтобы стать членом Евросоюза к 2030 году", – сказал Попшой.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее на этой неделе министры иностранных дел Украины и Молдовы на встрече в Киеве скоординировали дальнейшие действия для того, чтобы способствовать скорейшему утверждению переговорных рамок и началу непосредственно переговоров о вступлении обеих стран в ЕС.

Напомним, Европейская комиссия 12 марта официально представила Совету ЕС предложения по проекту переговорных рамок – документов, содержащих руководящие принципы проведения переговоров о вступлении, – для Украины и Молдовы.

Теперь Совет ЕС должен начать внутреннее обсуждение проектов и одобрить их. После этого председательствующее в Совете государство представит согласованную общую позицию ЕС на первой межправительственной конференции с каждой страной, что ознаменует формальное начало переговоров о вступлении.

По данным СМИ, одобрение переговорных рамок может затянуться на несколько месяцев и произойти уже после выборов в Европарламент в июне.

Читайте также статью: Киеву готовят албанский путь в ЕС. Детали решения о формате вступительных переговоров с Украиной.





