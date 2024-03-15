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Зеленський: Будемо завдавати ворогу шкоду по найуразливіших місцях

Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 березня 2024, 18:15
Зеленський: Будемо завдавати ворогу шкоду по найуразливіших місцях
Фото - Офіс президента

Президент Володимир Зеленський увечері 15 березня повідомив, що провів важливі військові наради, на яких, зокрема, визначили найуразливіші місця ворога.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Деталі: Президент заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який повернувся з Авдіївського напрямку і розповів про ситуацію там та на інших ключових ділянках фронту.

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Пряма мова: "По-друге, разом з Головкомом, начальником ГШ Анатолієм Баргилевичем, міністром оборони Рустемом Умєровим, головою СБУ Василем Малюком, начальником ГУР МО Кирилом Будановм і заступником Головнокомандувача ЗСУ, відповідальним за напрямок безпілотних систем, Вадимом Сухаревським визначили найуразливіші місця ворога, ті, де ми можемо завдати йому найбільшої шкоди.

І будемо завдавати. Що більше російська держава втрачатиме і що більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде справедливе завершення цієї війни".

 
Фото - ОП

Деталі: Також Зеленський відзвітував про нараду з представниками Кабміну, ОПК та інших відомств щодо виробництва високотехнологічних дронів для проведення операцій.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "В Україні є така зброя, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою. Визначили відповідні завдання та терміни. Жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді".

Теми: Зеленськийвійназброя
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