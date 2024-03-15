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Зеленский: Будем наносить врагу вред по самым уязвимым местам

Татьяна ОлейникПятница, 15 марта 2024, 18:15
Зеленский: Будем наносить врагу вред по самым уязвимым местам
Фото - Офис президента

Президент Владимир Зеленский вечером 15 марта сообщил, что провел важные военные совещания, на которых, в частности, определили уязвимые места врага.

Источник: Зеленский в соцсетях

Детали: Президент заслушал доклад вернувшегося из Авдеевского направления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и рассказал о ситуации там и на других ключевых участках фронта.

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Прямая речь: "Во-вторых, вместе с Главкомом, начальником ГШ Анатолием Баргилевичем, министром обороны Рустемом Умеровым, главой СБУ Василием Малюком, начальником ГУР МО Кириллом Будановом и заместителем Главнокомандующего ВСУ, ответственным за направление беспилотных систем, Вадимом Сухарем те, где мы можем нанести ему наибольший вред.

И будем наносить. Чем больше российское государство будет терять и чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны".

 
Фото - ОП

Детали: Также Зеленский отчитался о совещании с представителями Кабмина, ОПК и других ведомств по производству высокотехнологичных дронов для проведения операций.

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Прямая речь: "В Украине есть такое оружие, но оно должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным. Определили соответствующие задачи и сроки. Ни один российский теракт не должен оставаться без ответа".

Темы: Зеленскийвойнаоружие
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