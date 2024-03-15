G7 попередила Іран про санкції через постачання Росії балістичних ракет

Країни "Групи семи" 15 березня попередили Іран, що запровадять проти нього санкції в разі постачання Росії балістичних ракет, які вона буде використовувати у своєму повномасштабному вторгненні в Україну.

Джерело: текст заяви в розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: G7 повторила заклик до третіх сторін негайно припинити матеріальну підтримку "незаконній і невиправданій агресивній війні Росії проти України".

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"Украй стурбовані повідомленнями про те, що Іран розглядає можливість передачі Росії балістичних ракет і пов'язаних з ними технологій після того, як він поставив російському режиму безпілотники, які використовуються в безперервних атаках на цивільне населення в Україні", – йдеться в заяві.

"Група семи" вказала, що постачання іранських балістичних ракет Росії посилить регіональну дестабілізацію і стане суттєвою ескалацією підтримки війни в Україні з боку Тегерана.

"Якщо Іран вирішить надати балістичні ракети або пов'язані з ними технології Росії, ми готові швидко і скоординовано відреагувати на це, зокрема за допомогою нових і значних заходів проти Ірану", – підсумовується в заяві.

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