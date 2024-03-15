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G7 предупредила Иран о санкциях из-за поставок России баллистических ракет

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 марта 2024, 18:32
G7 предупредила Иран о санкциях из-за поставок России баллистических ракет
Фото: Getty Images

Страны "Группы семи" 15 марта предупредили Иран, что введут против него санкции в случае поставки России баллистических ракет, которые она будет использовать в своем полномасштабном вторжении в Украину.

Источник: текст заявления в распоряжении "Европейской правды"

Детали: G7 повторила призыв к третьим сторонам немедленно прекратить материальную поддержку "незаконной и неоправданной агрессивной войне России против Украины".

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"Крайне обеспокоены сообщениями о том, что Иран рассматривает возможность передачи России баллистических ракет и связанных с ними технологий после того, как он поставил российскому режиму беспилотники, которые используются в непрекращающихся атаках на гражданское население в Украине", – говорится в заявлении.

"Группа семи" указала, что поставки иранских баллистических ракет России усилит региональную дестабилизацию и станет существенной эскалацией поддержки войны в Украине со стороны Тегерана.

"Если Иран решит предоставить баллистические ракеты или связанные с ними технологии России, мы готовы быстро и скоординировано отреагировать на это, в том числе с помощью новых и значительных мер против Ирана", – подытоживается в заявлении.

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Темы: G7ИранРосcияоружие
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