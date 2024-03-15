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Російські війська вдарили по Золочеву на Харківщині

Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 березня 2024, 18:55
Російські війська вдарили по Золочеву на Харківщині
Ілюстративне фото - Getty Images

Російська армія 15 березня вдарила ракетами С-300 по Золочеву у Харківській області.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "О 16:20  війська РФ здійснили ракетний удар ракетами С-300 по Золочеву.

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Унаслідок удару знищено приміщення гуртожитку та приміщення пункту екстреної медичної допомоги. Пошкоджено приміщення Золочівської лікарні".

Деталі: Крім того, за словами Синєгубова, росіяни знищили 2 автомобілі бригади швидкої, 2 частково пошкоджено. Постраждалих немає.

Теми: Харківська областьобстріл
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