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Российские войска ударили по Золочеву в Харьковской области

Татьяна ОлейникПятница, 15 марта 2024, 18:55
Российские войска ударили по Золочеву в Харьковской области
Иллюстративные фото - Getty Images

Российская армия 15 марта ударила ракетами С-300 по Золочеву в Харьковской области.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "В 16:20 войска РФ совершили ракетный удар ракетами С-300 по Золочеву.

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В результате удара уничтожено помещение общежития и помещение пункта экстренной медицинской помощи. Повреждены помещения Золочевской больницы".

Детали: Кроме того, по словам Синегубова, россияне уничтожили 2 автомобиля бригады скорой, 2 частично повреждены. Пострадавших нет.

Темы: Харьковская областьобстрел
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