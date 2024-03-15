Российские войска ударили по Золочеву в Харьковской области
Пятница, 15 марта 2024, 18:55
Российская армия 15 марта ударила ракетами С-300 по Золочеву в Харьковской области.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "В 16:20 войска РФ совершили ракетный удар ракетами С-300 по Золочеву.
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В результате удара уничтожено помещение общежития и помещение пункта экстренной медицинской помощи. Повреждены помещения Золочевской больницы".
Детали: Кроме того, по словам Синегубова, россияне уничтожили 2 автомобиля бригады скорой, 2 частично повреждены. Пострадавших нет.