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Авіація Сил оборони за добу 7 разів вдарила по ворожих цілях – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 березня 2024, 19:41
Авіація Сил оборони за добу 7 разів вдарила по ворожих цілях – Генштаб
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті зафіксували 68 бойових зіткнень, ворог завдав 8 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу за 15 березня

Деталі: На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

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На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

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На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку, протягом доби ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій наших військ.

Дослівно: Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теми: Генштабавіавійна
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