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Авиация Сил обороны в сутки 7 раз ударила по враждебным целям – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 15 марта 2024, 19:41
Авиация Сил обороны в сутки 7 раз ударила по враждебным целям – Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 68 боевых столкновений, враг нанес 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба за 15 марта

Детали: На Купянском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

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На Лиманском направлении нашими воинами отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Раздолевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено более 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, в течение суток враг совершил 3 безуспешных штурма позиций наших войск.

Дословно: В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Темы: Генштабавиавойна
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