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ЗМІ пишуть про переговори Греції та Чехії про закупівлю зброї для України

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 березня 2024, 20:44
ЗМІ пишуть про переговори Греції та Чехії про закупівлю зброї для України
Фото: Getty Images

Англомовна версія грецької газети Kathimerini 15 березня повідомила, що Греція веде переговори з Чехією про закупівлю зброї, яку планує протягом 2024 року передати Україні.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За даними Ekathimerini, Афіни повідомили посадовців ЄС, відповідальних за координацію допомоги Києву, про можливість передати Києву цього року боєприпаси через Чехію.

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Йдеться про 2000 127-мм ракет Zuni класу "повітря-земля"; 180 неназваних протитанкових ракет, які "є першими у списку українських запитів"; 90 000 90-мм протитанкових і зенітних снарядів, 4 мільйони патронів і 70 гаубиць M114A1 калібру 155 мм американського виробництва.

Гаубиці є на озброєнні грецької армії, але вже давно вважаються непотрібними для її оперативних потреб. У разі продажу Чехії це буде вже друга партія цієї техніки, яку Україна отримає від Греції, пише Ekathimerini.

Наразі, за інформацією видання, чеські та грецькі урядовці ведуть переговори щодо цін на озброєння, після чого підпишуть двосторонню угоду.

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Раніше Греція надала Україні зенітні ракетні установки та радянські гусеничні бойові машини піхоти БМП-1 в обмін на сучасніші бойові машини Marder німецького виробництва.

На початку року ЗМІ писали, що грецька влада розпорядилася підготувати до передачі Україні пакет обладнання і озброєння, яке більше не використовується збройними силами Греції.

Теми: ГреціяЧехіязброядопомога Україні
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