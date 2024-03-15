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СМИ пишут о переговорах Греции и Чехии о закупке оружия для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 марта 2024, 20:44
СМИ пишут о переговорах Греции и Чехии о закупке оружия для Украины
Фото: Getty Images

Англоязычная версия греческой газеты Kathimerini 15 марта сообщила, что Греция ведет переговоры с Чехией о закупке оружия, которое планирует в течение 2024 года передать Украине.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По данным Ekathimerini, Афины сообщили должностным лицам ЕС, ответственным за координацию помощи Киеву, о возможности передать Киеву в этом году боеприпасы через Чехию.

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Речь идет о 2000 127-мм ракет Zuni класса "воздух-земля"; 180 неназванных противотанковых ракет, которые "являются первыми в списке украинских запросов"; 90 000 90-мм противотанковых и зенитных снарядов, 4 миллиона патронов и 70 гаубиц M114A1 калибра 155 мм американского производства.

Гаубицы есть на вооружении греческой армии, но уже давно считаются ненужными для ее оперативных нужд. В случае продажи Чехии это будет уже вторая партия этой техники, которую Украина получит от Греции, пишет Ekathimerini.

Сейчас, по информации издания, чешские и греческие чиновники ведут переговоры по ценам на вооружение, после чего подпишут двустороннее соглашение.

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Ранее Греция предоставила Украине зенитные ракетные установки и советские гусеничные боевые машины пехоты БМП-1 в обмен на более современные боевые машины Marder немецкого производства.

В начале года СМИ писали, что греческие власти распорядились подготовить к передаче Украине пакет оборудования и вооружения, которое больше не используется вооруженными силами Греции.

Темы: ГрецияЧехияоружиепомощь Украине
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