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На Сумщині з 22 населених пунктів біля кордону з РФ евакуювались усі мешканці

Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 березня 2024, 20:56
На Сумщині з 22 населених пунктів біля кордону з РФ евакуювались усі мешканці
Фото - Сумська ОВА

На Сумщині з прикордонних територій з 22 населених пунктів на території трьох районів виїхали всі мешканці.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Загалом із небезпечних територій області вже евакуювалися 4523 людини, зокрема 829 дітей.

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Зокрема, з Великописарівської громади Охтирського району, де наразі найбільш загострена безпекова ситуація, за останні три дні виїхали понад 180 жителів. Найбільша кількість людей — 84 місцевих, серед яких 20 дітей — виїхали з Великої Писарівки після масованих обстрілів громади.

Лише протягом останніх пʼяти днів від атак на громаду загинули три людини, поранені — 13, кажуть в ОВА.

Там обласна влада у співпраці з військовими та правоохоронцями забезпечує евакуаційні заходи. Для евакуації з прикордоння ОВА закликала жителів регіону зв’язуватися з представниками влади на місцях. 

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Теми: Сумська областьевакуація
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