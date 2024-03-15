В Сумской области из 22 населенных пунктов у границы с РФ эвакуировались все жители

В Сумскую область с приграничных территорий из 22 населенных пунктов на территории трех районов выехали все жители.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Всего из опасных территорий области уже эвакуировались 4523 человека, в том числе 829 детей.

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В частности, из Великописаревской общины Ахтырского района, где сейчас наиболее обострена ситуация с безопасностью, за последние три дня выехали более 180 жителей. Наибольшее количество людей - 84 местных, среди которых 20 детей - выехали из Великой Писаревки после массированных обстрелов общины.

Только за последние пять дней от атак на общину погибли три человека, ранены — 13, говорят в ОВА.

Там областные власти в сотрудничестве с военными и правоохранителями обеспечивают эвакуационные мероприятия. Для эвакуации из приграничья ОВА призвала жителей региона связываться с представителями власти на местах.