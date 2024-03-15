Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Глава МЗС Німеччини намагається змінити думку Шольца щодо Taurus для України

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 березня 2024, 21:14
ЗМІ: Глава МЗС Німеччини намагається змінити думку Шольца щодо Taurus для України
Фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок намагається змінити думку канцлера Олафа Шольца щодо постачання Україні ракет Taurus.

Джерело: публікація Spiegel, "Європейська правда"

Деталі: Видання зазначає, що Бербок вже кілька місяців утримується від публічних заяв щодо Taurus, які Шольц міг би сприйняти як неприпустимий тиск.

Реклама:

Однак очільниця німецького МЗС покладається на своїх союзників.

У публікації згадується заява міністра закордонних справ Великої Британії в інтерв’ю німецьким ЗМІ, який запропонував обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow.

Видання зазначає, що це виглядало так, ніби британський міністр говорив те, що не наважується сказати Бербок.

ВІДЕО ДНЯ

У матеріалі також йдеться, що німецька міністерка таємно працює над планом того, як Німеччина все ж може відправити крилаті ракети і не перетнути проведені Шольцем "червоні лінії.

Один з варіантів: німецька сторона передає Taurus британцям, які передають їх Україні, але зберігають контроль над розгортанням і цілями.

Як зазначається, наразі Бербок не вдалось переконати Шольца.

Видання вказує, що для Бербок ідеться про набагато більше, ніж просто одна система озброєння. Україна дедалі більше займає оборонну позицію. На думку джерел з оточення міністерки, у цій ситуації було б важливо, якби канцлер дав зрозуміти німцям, що означатиме поразка в Україні для безпеки Європи.

За даними ЗМІ, ключова причина, через яку Шольц активно чинить спротив переданню Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, може бути пов’язана з особливостями наведення цілей.

Раніше Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.

Теми: Німеччинадопомога УкраїнізброяШольц
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Посли ЄС не дійшли згоди щодо продовження торговельних пільг для України з обмеженнями

ОновленоРада готує нову дерусифікацію: Червоноград буде Шептицький, Южне – Порт-Аненталь

Оновлено, фото, відеоАрмія РФ завдала удару по Харкову: кількість загиблих зросла до п'яти

Вбивство українки в Німеччині: матір жінки знайшли мертвою

Уряд закриє список "міжнародних спонсорів війни" від НАЗК

Поляки повністю заблокували рух пасажирського транспорту через ПП "Медика" – "Шегині"

Усі новини...
Російські війська завдали удару по Конотопу на Сумщині
Кожен вибух на нафтобазах РФ збиває постачання окупантів – Юсов
СБУ заблокувала поставки комплектуючих для партії "Шахедів" і крилатих ракет
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Одесі зросла до 20
Останні новини
19:33
Дніпро та Київ відвідала міністерка оборони Нідерландів: зустрілася з Зеленським
19:21
Росіяни штурмують 6 напрямків, за добу 67 боєзіткнень - Генштаб
19:20
Пасажири, які через протести спізнились на поїзд в Перемишлі, можуть сісти на інші 10 рейсів – УЗ
19:15
2024 рік може стати ще спекотнішим, ніж попередній – ООН
19:07
фотоСмертельний удар РФ по Харкову: у прокуратурі назвали тип ракети
19:00
План Ukraine Facility: закон про реформу БЕБ мають ухвалити у 2 кварталі
18:56
фотоРосіяни атакували три громади Дніпропетровщини дронами та артилерією, один поранений – ОВА
18:50
До кінця 2026 року 15 ключових держпідприємств мають пройти корпоративну реформу
18:44
Ніяких "Солнишок" і "Ладоньок": мовний омбудсмен закликає перейменувати дитячі садочки
18:38
В Україні збільшать штат суддів ВАКС на 60% та планують боротися з відмиванням грошей
Усі новини...
Реклама: