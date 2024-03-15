ЗМІ: Глава МЗС Німеччини намагається змінити думку Шольца щодо Taurus для України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок намагається змінити думку канцлера Олафа Шольца щодо постачання Україні ракет Taurus.

Джерело: публікація Spiegel, "Європейська правда"

Деталі: Видання зазначає, що Бербок вже кілька місяців утримується від публічних заяв щодо Taurus, які Шольц міг би сприйняти як неприпустимий тиск.

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Однак очільниця німецького МЗС покладається на своїх союзників.

У публікації згадується заява міністра закордонних справ Великої Британії в інтерв’ю німецьким ЗМІ, який запропонував обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow.

Видання зазначає, що це виглядало так, ніби британський міністр говорив те, що не наважується сказати Бербок.

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У матеріалі також йдеться, що німецька міністерка таємно працює над планом того, як Німеччина все ж може відправити крилаті ракети і не перетнути проведені Шольцем "червоні лінії.

Один з варіантів: німецька сторона передає Taurus британцям, які передають їх Україні, але зберігають контроль над розгортанням і цілями.

Як зазначається, наразі Бербок не вдалось переконати Шольца.

Видання вказує, що для Бербок ідеться про набагато більше, ніж просто одна система озброєння. Україна дедалі більше займає оборонну позицію. На думку джерел з оточення міністерки, у цій ситуації було б важливо, якби канцлер дав зрозуміти німцям, що означатиме поразка в Україні для безпеки Європи.

За даними ЗМІ, ключова причина, через яку Шольц активно чинить спротив переданню Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, може бути пов’язана з особливостями наведення цілей.

Раніше Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.