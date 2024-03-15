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СМИ: Глава МИД Германии пытается изменить мнение Шольца относительно Taurus для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 марта 2024, 21:14
СМИ: Глава МИД Германии пытается изменить мнение Шольца относительно Taurus для Украины
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается изменить мнение канцлера Олафа Шольца о поставках Украине ракет Taurus.

Источник: публикация Spiegel, "Европейская правда"

Детали: Издание отмечает, что Бербок уже несколько месяцев воздерживается от публичных заявлений по Taurus, которые Шольц мог бы воспринять как недопустимое давление.

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Однако глава немецкого МИД полагается на своих союзников.

В публикации упоминается заявление министра иностранных дел Великобритании в интервью немецким СМИ, который предложил обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow.

Издание отмечает, что это выглядело так, будто британский министр говорил то, что не решается сказать Бербок.

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В материале также говорится, что немецкий министр тайно работает над планом того, как Германия все же может отправить крылатые ракеты и не пересечь проведенные Шольцем "красные линии".

Один из вариантов: немецкая сторона передает Taurus британцам, которые передают их Украине, но сохраняют контроль над развертыванием и целями.

Как отмечается, пока Бербок не удалось убедить Шольца.

Издание указывает, что для Бербок речь идет о гораздо большем, чем просто одна система вооружения. Украина все больше занимает оборонительную позицию. По мнению источников из окружения министра, в этой ситуации было бы важно, если бы канцлер дал понять немцам, что будет означать поражение в Украине для безопасности Европы.

По данным СМИ, ключевая причина, по которой Шольц активно сопротивляется передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, может быть связана с особенностями наведения целей.

Ранее Шольц публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят где-то по Москве.

Темы: Германияпомощь УкраинеоружиеШольц
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