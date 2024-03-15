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Кожен вибух на нафтобазах РФ збиває постачання окупантів – Юсов

Тетяна Олійник, "Українська правда"П'ятниця, 15 березня 2024, 21:47
Кожен вибух на нафтобазах РФ збиває постачання окупантів – Юсов
Фото - ГУР

Кожен вибух на нафтобазах в Росії збиває постачання палива окупантам на поле бою в Україні.

Джерело: Представник ГУР Андрій Юсов в УП.Підсумки

Деталі: Представник ГУР не підтвердив і не спростував, що влучання по нафтобазах – це робота саме ГУР, втім уточнив, на яких саме об’єктах відбуваються вибухи.

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Пряма мова: "Це і сховища і разом з тим потужності по виробництву. Кожен такий інцидент, який виводив з ладу деякі підприємства за останні тижні чи місяці, збиває темп постачання  паливно-мастильними матеріалами зокрема окупаційного угрупування в Україні.

І дає додатковий час і можливості для наших сил оборони, допомагає врятувати життя  цивільних українців. Танки без палива не їдуть. І останні події яскраво свідчать, що процес відбувається і продовження буде".

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Деталі: Юсов також зазначив, що йдеться саме про військові об’єкти, які працюють для забезпечення ворожої армії.  

Теми: ГУРРосія
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