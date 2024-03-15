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Каждый взрыв на нефтебазах РФ сбивает поставки окупантов - Юсов

Татьяна Олейник, "Украинская правда"Пятница, 15 марта 2024, 21:47
Каждый взрыв на нефтебазах РФ сбивает поставки окупантов - Юсов
Фото - ГУР

Каждый взрыв на нефтебазах в России сбивает поставки топлива кафирам на поле боя в Украине.

Источник: Представитель ГУР Андрей Юсов в УП.

Детали: Представитель ГУР не подтвердил и не опроверг, что попадание по нефтебазам – это работа именно ГУР, впрочем, уточнил, на каких именно объектах происходят взрывы.

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Прямая речь: "Это и хранилища и вместе с тем мощности по производству. Каждый такой инцидент, который выводил из строя некоторые предприятия за последние недели или месяцы, сбивает темп снабжения горюче-смазочными материалами в частности оккупационной группировки в Украине.

И дает дополнительное время и возможности для наших сил обороны, помогает спасти жизнь гражданских украинцев. Танки без топлива не уезжают. И последние события ярко свидетельствуют, что процесс проходит и продолжение будет".

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Детали: Юсов также отметил, что речь идет именно о военных объектах, работающих для обеспечения вражеской армии.

Темы: ГУРРосcия
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