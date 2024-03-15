СБУ заблокувала поставки комплектуючих для партії "Шахедів" і крилатих ракет

Кіберфахівці СБУ заблокували поставку комплектуючих для виробництва 1600 "Шахедів" і 4000 мікросхем для крилатих ракет.

Джерело: пресслужба СБУ, начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми здійснюємо перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів – вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 "Шахедів" і 4000 мікросхем для крилатих ракет".

Реклама:

Деталі: Окрім того він розповів, що кіберфахівці працюють на лінії фронту над знищенням ворожих систем РЕБ і РЕР, а також над перехопленням ворожих безпілотників, які координують ракетні та артилерійські удари по силах оборони.

За словами Вітюка, розвідувальна інформація, отримана ДКІБ, допомагає запобігти людським жертвам. Так само як і відбиття кібератак.

Він розповів, що за 2 роки повномасштабної війни СБУ відбила майже 10 тис. кібератак, більшість з яких – ще на початковій стадії. Ці кібератаки мали різну мету: розвідувальну, деструктивну, психологічного впливу або комбіновану.

ВІДЕО ДНЯ

Вітюк прогнозує, що російські спецслужби будуть нарощувати свій кібернаступальний потенціал, але водночас нагадав, що й СБУ проводить власні спецоперації у кіберпросторі.