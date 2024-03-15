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СБУ заблокировала поставки комплектующих для партии "Шахедов" и крылатых ракет

Алена МазуренкоПятница, 15 марта 2024, 22:10
СБУ заблокировала поставки комплектующих для партии Шахедов и крылатых ракет
Илья Витюк, фото: СБУ

Киберспециалисты СБУ заблокировали поставку комплектующих для производства 1600 "Шахедов" и 4000 микросхем для крылатых ракет.

Источник: пресс-служба СБУ, начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы осуществляем перекрытие цепей поставок комплектующих к российскому оружию. Один из примеров - уже заблокировали поставку сервомоторов для производства 1600 "Шахедов" и 4000 микросхем для крылатых ракет".

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Детали: Кроме того, он рассказал, что киберспециалисты работают на линии фронта над уничтожением вражеских систем РЭБ и РЭР, а также над перехватом вражеских беспилотников, которые координируют ракетные и артиллерийские удары по силам обороны.

По словам Витюка, разведывательная информация, полученная ДКИБ, помогает предотвратить человеческие жертвы. Так же как и отражение кибератак.

Он рассказал, что за 2 года полномасштабной войны СБУ отразила почти 10 тыс. кибератак, большинство из которых - еще на начальной стадии. Эти кибератаки имели разную цель: разведывательную, деструктивную, психологического воздействия или комбинированную.

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Витюк прогнозирует, что российские спецслужбы будут наращивать свой кибернаступательный потенциал, но одновременно напомнил, что и СБУ проводит собственные спецоперации в киберпространстве.

Темы: СБУШахедРосcия
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