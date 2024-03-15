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Байден вкотре закликав Конгрес схвалити військову допомогу Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 березня 2024, 23:37
Байден вкотре закликав Конгрес схвалити військову допомогу Україні
Джо Байден. Getty Images

Президент США Джо Байден скористався черговою нагодою закликати Конгрес США схвалити військову допомогу Україні, розкритикувавши президента держави-агресора Владіміра Путіна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на промову Байдена на урочистій вечері Friends of Ireland з нагоди Дня святого Патрика

Деталі: Байден провів паралелі між американцями та ірландцями як народами, що підтримують прагнення до свободи – і саме це "ми бачимо в нашій підтримці України і на тлі жорстокого наступу Путіна на Україну".

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Президент США звернувся до присутнього в залі прем'єра Ірландії Лео Варадкара й подякував йому за незмінну гуманітарну допомогу українцям.

"Я зобов'язуюсь і надалі робити свій внесок. Я впевнений, що переважна більшість – і перепрошую, що кажу це, – але я думаю, що переважна більшість членів Конгресу готові зробити свій внесок і продовжують закликати кожного члена в цій кімнаті протистояти Владіміру Путіну. Він бандит", – додав Байден.

"І я закликаю вас негайно надіслати мені на підпис законопроєкт про національну безпеку. Законопроєкт містить фінансування України та Ізраїлю і, що не менш важливо, гуманітарну допомогу Газі. Вони дуже, дуже цього потребують", – підсумував американський президент.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого місяця президент США Джо Байден у виступі на публічному заході назвав президента Росії Владіміра Путіна "схибленим сучим сином". У Кремлі ці слова вже назвали "ганьбою".

Сам Путін вважає "адекватною реакцією" те, що Байден назвав його сучим сином.

Теми: БайденСШАдопомога Україні
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