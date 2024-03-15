Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден в очередной раз призвал Конгресс одобрить военную помощь Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 марта 2024, 23:37
Байден в очередной раз призвал Конгресс одобрить военную помощь Украине
Джо Байден. Getty Images

Президент США Джо Байден воспользовался очередной возможностью призвать Конгресс США одобрить военную помощь Украине, раскритиковав президента государства-агрессора Владимира Путина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на речь Байдена на торжественном ужине Friends of Ireland по случаю Дня святого Патрика

Детали: Байден провел параллели между американцами и ирландцами как народами, поддерживающими стремление к свободе – и именно это "мы видим в нашей поддержке Украины и на фоне жестокого наступления Путина на Украину".

Реклама:

Президент США обратился к присутствующему в зале премьеру Ирландии Лео Варадкару и поблагодарил его за неизменную гуманитарную помощь украинцам.

"Я обязуюсь и в дальнейшем вносить свой вклад. Я уверен, что подавляющее большинство – и извиняюсь, что говорю это, – но я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса готовы внести свой вклад и продолжают призывать каждого члена в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит", – добавил Байден.

"И я призываю вас немедленно прислать мне на подпись законопроект о национальной безопасности. Законопроект содержит финансирование Украины и Израиля и, что не менее важно, гуманитарную помощь Газе. Они очень, очень в этом нуждаются", – подытожил американский президент.

ВИДЕО ДНЯ

В прошлом месяце президент США Джо Байден в выступлении на публичном мероприятии назвал президента России Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном". В Кремле эти слова уже назвали "позором".

Сам Путин считает "адекватной реакцией" то, что Байден назвал его сукиным сыном.

Темы: БайденСШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Нам нужны сутки": Шмыгаль рассказал, как будут возвращать свет украинцам

Альянс готов к конфликту с РФ — председатель Военного комитета НАТО

фото, видео, дополнено 5 погибших, 15 раненых, 3 пропавших без вести − последствия комбинированной атаки россиян

У "Дії" появились документы об образовании

США попросили Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре — СМИ

По ДнепроГЭС было два прямых попадания: ГЭС-2 в критическом состоянии − Укргидроэнерго

Все новости...
Байден
В новом опросе Байден незначительно опередил Трампа
Белый дом: Байден в курсе новых "ядерных" заявлений Путина
Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий
Последние новости
18:35
Путин снова хочет погрузить Украину в темноту: о целях и последствиях крупнейшей атаки по энергетике
18:34
В Киеве будут судить наркозависимую мать, которая лежала в парке без сознания: рядом был ее ребенок
18:24
Макрон об угрозах РФ отправить атомную бомбу на Париж: Удивлен такой нервозностью
18:18
Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики, в Одессе слышны взрыв
18:01
Вблизи Львова водитель сбил косулю и оставил ее на трассе: животное спасли волонтеры
17:52
Зеленский провел "энергетическую" Ставку
17:42
фото, видеоПредпринимателя и экс-директора предприятия Минобороны разоблачили на взятке в $600 тис
17:40
Олег Скрипка выпустил новый клип "Номад", создавший искусственный интеллект
17:34
Правительство одобрило законопроект по повышению акциза на топливо
17:19
В меню – "Мечта педофила" и "Проститутка": что известно о скандале с харьковским баром
Все новости...
Реклама: