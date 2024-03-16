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У перспективі не варто виключати введення західних військ в Україну – глава МЗС Фінляндії

Ольга Глущенко Субота, 16 березня 2024, 02:48
У перспективі не варто виключати введення західних військ в Україну – глава МЗС Фінляндії
Еліна Валтонен, фото: Getty Images

На думку міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, західні країни, включаючи США, не повинні бути повністю проти ідеї введення військ в Україну, якщо ситуація там погіршиться.

Джерело: Валтонен в інтерв'ю виданню NatSec Daily, цитує Politico

Пряма мова: "Важливо, щоб ми не виключали це в довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною стане ситуація.

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Але фінська позиція чітка: ми не відправляємо зараз жодних військ і не бажаємо це обговорювати".

Деталі: У публікації зауважують, що висловлювання Валтонен стосувалося довгострокового і гіпотетичного вибору.

"Але її роздуми свідчать, що в міру того, як війна затягується, європейські країни, які можуть зіткнутися з безпосередньою небезпекою з боку знахабнілої Москви, мають бути готові розглянути цей варіант більш серйозно", – зазначає Politico.

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Теми: ФінляндіяРосіявійна
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