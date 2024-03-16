В перспективе не стоит исключать введение западных войск в Украину – глава МИД Финляндии

По мнению министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, западные страны, включая США, не должны быть полностью против идеи ввода войск в Украину, если ситуация там ухудшится.

Источник: Валтонен в интервью изданию NatSec Daily, цитирует Politico

Прямая речь: "Важно, чтобы мы не исключали это в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной станет ситуация.

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Но финская позиция четкая: мы не отправляем сейчас никаких войск и не желаем это обсуждать".

Детали: В публикации отмечают, что высказывание Валтонен касалось долгосрочного и гипотетического выбора.

"Но ее размышления свидетельствуют, что по мере того, как война затягивается, европейские страны, которые могут столкнуться с непосредственной опасностью со стороны обнаглевшей Москвы, должны быть готовы рассмотреть этот вариант более серьезно", – отмечает Politico.