Губернатор: На Бєлгородщині український дрон врізався в авто, є постраждалі

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні нібито український дрон врізався в легковий автомобіль, внаслідок чого постраждали 5 осіб.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова: "Унаслідок вибуху машина загорілася, постраждали 5 осіб, які перебували в ній".

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Деталі: За словами Гладкова, постраждалі, серед яких неповнолітній хлопець, отримали контузії, а також осколкові поранення.