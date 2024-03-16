Губернатор: На Бєлгородщині український дрон врізався в авто, є постраждалі
Субота, 16 березня 2024, 03:22
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні нібито український дрон врізався в легковий автомобіль, внаслідок чого постраждали 5 осіб.
Джерело: Гладков у Telegram
Пряма мова: "Унаслідок вибуху машина загорілася, постраждали 5 осіб, які перебували в ній".
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Деталі: За словами Гладкова, постраждалі, серед яких неповнолітній хлопець, отримали контузії, а також осколкові поранення.