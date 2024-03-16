Губернатор: На Белгородщине украинский дрон врезался в авто, есть пострадавшие
Суббота, 16 марта 2024, 03:22
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в регионе якобы украинский дрон врезался в легковой автомобиль, в результате чего пострадали 5 человек.
Источник: Гладков в Telegram
Прямая речь: "В результате взрыва машина загорелась, пострадали 5 человек, которые находились в ней".
Реклама:
Детали: По словам Гладкова, пострадавшие, среди которых несовершеннолетний парень, получили контузии, а также осколочные ранения.