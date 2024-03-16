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Губернатор: На Белгородщине украинский дрон врезался в авто, есть пострадавшие

Ольга ГлущенкоСуббота, 16 марта 2024, 03:22
Губернатор: На Белгородщине украинский дрон врезался в авто, есть пострадавшие
иллюстративное фото из Telegram-канала Astra

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в регионе якобы украинский дрон врезался в легковой автомобиль, в результате чего пострадали 5 человек.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь: "В результате взрыва машина загорелась, пострадали 5 человек, которые находились в ней".

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Детали: По словам Гладкова, пострадавшие, среди которых несовершеннолетний парень, получили контузии, а также осколочные ранения.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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