Губернатор: На Белгородщине украинский дрон врезался в авто, есть пострадавшие

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в регионе якобы украинский дрон врезался в легковой автомобиль, в результате чего пострадали 5 человек.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь: "В результате взрыва машина загорелась, пострадали 5 человек, которые находились в ней".

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Детали: По словам Гладкова, пострадавшие, среди которых несовершеннолетний парень, получили контузии, а также осколочные ранения.