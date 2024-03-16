На фронті відбулося близько 80 бойових зіткнень – зведення

За минулу добу на фронті між Силами оборони і росіянами відбулося 78 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївскьому напрямку.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

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Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Попівка, Вільне, Олександрівка, Велика Писарівка, Лукашівка, Дмитрівка Сумської області; Баранівка, Золочів, Покаляне, Петропавлівка Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Семенівка, Калинівка, Часів Яр, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Уманське, Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка Донецької області та Роботине у Запорізькій області.

Під артилерійським вогнем ворога були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", на Куп’янському напрямку, Силли оборони відбили 3 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбитли 9 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни і Роздолівка на Донеччиніі, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону захисників.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, захисники відбили 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки, де ворог за підтримки авіації 24 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції захисників у районах Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку, ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони.

Разом з тим протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Також у ніч на 16 березня Сили оборони України знищили 2 з 2 ударних дронів типу "Shahed" на Харківщині.