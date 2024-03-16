На фронте произошло около 80 боевых столкновений – сводка

За минувшие сутки на фронте между Силами обороны и россиянами произошло 78 боевых столкновений, больше всего - на Авдеевском направлении.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

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В общем, враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Поповка, Вольное, Александровка, Большая Писаревка, Лукашевка, Дмитровка Сумской области; Барановка, Золочев, Покаляне, Петропавловка Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Северск, Семеновка, Калиновка, Часов Яр, Керамик, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Орловка, Уманское, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка Донецкой области и Роботино в Запорожской области.

Под артиллерийским огнем врага были около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица", на Купянском направлении, Силы обороны отбили 3 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны и Роздоловка в Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону защитников.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клищеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, защитники отбили 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Первомайское.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции защитников в районах Старомайорского в Донецкой области и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны.

Вместе с тем за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Также в ночь на 16 марта Силы обороны Украины уничтожили 2 из 2 ударных дронов типа "Shahed" на Харьковщине.