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Російська армія втратила ще 1160 вояк і 21 танк

Ольга Глущенко Субота, 16 березня 2024, 07:44
Російська армія втратила ще 1160 вояк і 21 танк
уражені російські танки, фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1160 окупантів, 21 танк і 26 артсистем ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 429580 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 6779 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12973 (+24) од,
  • артилерійських систем – 10606 (+26) од,
  • РСЗВ – 1017 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 719 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8268 (+14) од,
  • крилатих ракет ‒ 1922 (+2) од,
  • кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14024 (+31) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1712 (+1) од.

Теми: втрати у війніРосіявійна
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