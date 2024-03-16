Російська армія втратила ще 1160 вояк і 21 танк
Субота, 16 березня 2024, 07:44
За минулу добу Сили оборони знищили ще 1160 окупантів, 21 танк і 26 артсистем ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 429580 (+1160) осіб,
- танків ‒ 6779 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12973 (+24) од,
- артилерійських систем – 10606 (+26) од,
- РСЗВ – 1017 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 719 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8268 (+14) од,
- крилатих ракет ‒ 1922 (+2) од,
- кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14024 (+31) од,
- спеціальної техніки ‒ 1712 (+1) од.