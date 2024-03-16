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Российская армия потеряла еще 1160 вояк и 21 танк

Ольга ГлущенкоСуббота, 16 марта 2024, 07:44
Российская армия потеряла еще 1160 вояк и 21 танк
пораженные российские танки, фото: Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1160 оккупантов, 21 танк и 26 артсистем врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 429580 (+1160) человек,
  • танков – 6779 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин – 12973 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 10606 (+26) ед,
  • РСЗО – 1017 (+0) ед,
  • средств ПВО – 719 (+2) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 8268 (+14) ед,
  • крылатых ракет – 1922 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 26 (+0) ед,
  • подводных лодок –1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14024 (+31) ед,
  • специальной техники – 1712 (+1) ед.

Темы: потери в войнеРосcиявойна
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