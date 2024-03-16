Российская армия потеряла еще 1160 вояк и 21 танк
Суббота, 16 марта 2024, 07:44
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1160 оккупантов, 21 танк и 26 артсистем врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 429580 (+1160) человек,
- танков – 6779 (+21) ед,
- боевых бронированных машин – 12973 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 10606 (+26) ед,
- РСЗО – 1017 (+0) ед,
- средств ПВО – 719 (+2) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 8268 (+14) ед,
- крылатых ракет – 1922 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 26 (+0) ед,
- подводных лодок –1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 14024 (+31) ед,
- специальной техники – 1712 (+1) ед.