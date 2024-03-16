Харківщина: "Шахед" пошкодив об’єкт критичної інфраструктури
Субота, 16 березня 2024, 08:22
У селі Козача Лопань Харківської області російський "Шахед" влучив по території села, є пошкодження об’єкта критичної інфраструктури.
Джерело: Харківська ОВА, Повітряні сили
Деталі: Уточнюється, що влучання на території села було у 02:25 ночі на 16 березня.
Реклама:
Постраждалих немає.
Також ОВА звітує, що 17:40 у п’ятницю росіяни здійснили обстріл села Охрімівка Чугуївського району.
Внаслідок атаки ворожого БПЛА поранення отримали два чоловіки 48 та 35 років.
ВІДЕО ДНЯ
Тим часом Повітряні сили заявили, що в області знищили 2 із 2 ударних БпЛА.