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Харківщина: "Шахед" пошкодив об’єкт критичної інфраструктури

Роман ПетренкоСубота, 16 березня 2024, 08:22
Харківщина: Шахед пошкодив об’єкт критичної інфраструктури
обстріли харківщини за добу 15-16 березня, фото: ова

У селі Козача Лопань Харківської області російський "Шахед" влучив по території села, є пошкодження об’єкта критичної інфраструктури.

Джерело: Харківська ОВА, Повітряні сили

Деталі: Уточнюється, що влучання на території села було у 02:25 ночі на 16 березня.

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Постраждалих немає.

Також ОВА звітує, що 17:40 у п’ятницю росіяни здійснили обстріл села Охрімівка Чугуївського району.

Внаслідок атаки ворожого БПЛА поранення отримали два чоловіки 48 та 35 років.

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Тим часом Повітряні сили заявили, що в області знищили 2 із 2 ударних БпЛА.

Теми: Харківська областьШахед
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