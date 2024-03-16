Харьковская область: "Шахед" повредил объект критической инфраструктуры
Суббота, 16 марта 2024, 08:22
В селе Казачья Лопань Харьковской области российский "Шахед" попал по территории села, есть повреждения объекта критической инфраструктуры.
Источник: Харьковская ОГА, Воздушные силы
Детали: Уточняется, что попадание на территории села было в 02:25 ночи на 16 марта.
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Пострадавших нет.
Также ОВА отчитывается, что 17:40 в пятницу россияне совершили обстрел села Охримовка Чугуевского района.
В результате атаки вражеского БПЛА ранения получили два мужчины 48 и 35 лет.
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Тем временем Воздушные силы заявили, что в области уничтожили 2 из 2 ударных БпЛА.