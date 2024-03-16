Харьковская область: "Шахед" повредил объект критической инфраструктуры

В селе Казачья Лопань Харьковской области российский "Шахед" попал по территории села, есть повреждения объекта критической инфраструктуры.

Источник: Харьковская ОГА, Воздушные силы

Детали: Уточняется, что попадание на территории села было в 02:25 ночи на 16 марта.

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Пострадавших нет.

Также ОВА отчитывается, что 17:40 в пятницу россияне совершили обстрел села Охримовка Чугуевского района.

В результате атаки вражеского БПЛА ранения получили два мужчины 48 и 35 лет.

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Тем временем Воздушные силы заявили, что в области уничтожили 2 из 2 ударных БпЛА.