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Харьковская область: "Шахед" повредил объект критической инфраструктуры

Роман ПетренкоСуббота, 16 марта 2024, 08:22
Харьковская область: Шахед повредил объект критической инфраструктуры
обстрелы харьковщины за сутки 15-16 марта, фото: ова

В селе Казачья Лопань Харьковской области российский "Шахед" попал по территории села, есть повреждения объекта критической инфраструктуры.

Источник: Харьковская ОГАВоздушные силы

Детали: Уточняется, что попадание на территории села было в 02:25 ночи на 16 марта.

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Пострадавших нет.

Также ОВА отчитывается, что 17:40 в пятницу россияне совершили обстрел села Охримовка Чугуевского района.

В результате атаки вражеского БПЛА ранения получили два мужчины 48 и 35 лет.

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Тем временем Воздушные силы заявили, что в области уничтожили 2 из 2 ударных БпЛА.

Темы: Харьковская областьШахед
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