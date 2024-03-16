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В Самарской области беспилотники атаковали два НПЗ, начались пожары

Роман ПетренкоСуббота, 16 марта 2024, 08:40
В Самарской области беспилотники атаковали два НПЗ, начались пожары
скриншот

Беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области РФ, после ударов на предприятиях произошли пожары.

Источник: власти Самарской области, BAZA

Детали: Сообщается, что атака произошла в 6 утра по местному времени.

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Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар.

В настоящий момент площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

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В это же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевское НПЗ. Там также начался пожар, который спустя полчаса был потушен.

Тем временем власти называют это "попыткой атаки" и отчитываются, что "пресекли попытку" атаки НПЗ в Новокуйбышевске.

О пострадавших не сообщается.

Также известно, что ночью нефтеперерабатывающую станцию в Липецкой области также атаковали беспилотники.

На территории станции Становая (входит в состав нефтепровода "Дружба") обнаружили остатки двух взорванных БПЛА самолетного типа.

Темы: Росcиябеспилотникинефть
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