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У Бєлгороді після роботи ППО – пожежі та перевернуті авто

Роман ПетренкоСубота, 16 березня 2024, 09:33
У Бєлгороді після роботи ППО – пожежі та перевернуті авто
фото з місцевих соцмереж

Уранці 16 березня російський Бєлгород потрапив під обстріл, після роботи ППО почалися пожежі, ДТП, пошкоджено будівлі та автомобілі. Влада також повідомила про двох загиблих росіян.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, Міноборони РФ, "Медуза", Baza

Деталі: Повідомляється, що вранці 16 березня губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що в Бєлгороді запущено сирену ракетної небезпеки. Сигнал тривав близько 20 хвилин.

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Російське Міноборони заявило, що засоби ППО збили над містом нібито вісім снарядів РСЗВ RM-70 "Вампір" і два безпілотники.

Пізніше влада заявила, начебто є двоє загиблих і троє постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ

У соцмережах з'явилися фото і відео наслідків обстрілу. Пошкоджено житлові будинки та щонайменше 15 автомобілів.

Теми: РосіяППОвійна
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