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В Белгороде после работы ПВО – пожары и перевернутые автомобили

Роман ПетренкоСуббота, 16 марта 2024, 09:33
В Белгороде после работы ПВО – пожары и перевернутые автомобили
фото из местных соцсетей

Утром 16 марта российский Белгород попал под обстрел, впоследствии работы ПВО начались пожары, ДТП, повреждены здания и автомобили. Власти также сообщили о двух погибших россиянах.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Минобороны РФ, "Медуза", Baza

Детали: Сообщается, что утром 16 марта губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Сигнал продолжался около 20 минут.

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Российское Минобороны заявило, что средства ПВО якобы сбили над городом восемь снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и два беспилотника.

Позже власти заявили, якобы есть два погибших и три пострадавших. 

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В соцсетях появились фото и видео последствий обстрела. Повреждены жилые дома и не менее 15 автомобилей.

Темы: РосcияПВОвойна
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