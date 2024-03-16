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РДК захопив у Росії нових військовополонених та кличе на зустріч губернатора

Роман ПетренкоСубота, 16 березня 2024, 10:14
РДК захопив у Росії нових військовополонених та кличе на зустріч губернатора
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"Російський добровольчий корпус", який проводить військову операцію в Бєлгородській і Курській областях, показав нову партію російських військовополонених і готовий їх обміняти на зустрічі з губернатором.

Джерело: РДК

Деталі: РДК заявив про брехню Міноборони РФ нібито про ліквідацію корпусу в повному складі.

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Бійці також показали "інтерв'ю" з одним із полонених, який заявив, що не бачив убитих членів РДК.

Російський військовий заявив, що потрапив у полон, коли виконував завдання з мінування ؘ- їхня машина потрапила під обстріл, і він один з усієї групи залишився живий.

Бійці РДК показали більш як десять полонених російських військових, але на відео приховали їхні обличчя.

ВІДЕО ДНЯ
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РДК

Вони також укотре кличуть губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова на зустріч.

Дослівно: "Усі заяви МО РФ про знищення РДК у повному складі - чергова брехня.

Обмежена військова операція в Бєлгородській і Курській областях триває, і ось підтвердження - нова партія полонених з-поміж ЗС РФ.

І вкотре ми запрошуємо губернатора Гладкова на зустріч, щоб передати йому полонених".

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Теми: Росія
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