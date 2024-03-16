РДК захватил в России новых военнопленных и зовет на встречу губернатора

"Русский добровольческий корпус", который проводит военную операцию в Белгородской и Курской областях, показал новую партию российских военнопленных и готов их обменять на встрече с губернатором.

Источник: РДК

Детали: РДК заявил о лжи Минобороны РФ якобы о ликвидации корпуса в полном составе.

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Бойцы также показали "интервью" с одним из пленных, который заявил, что не видел убитых членов РДК.

Российский военный заявил, что попал в плен, когда выполнял задание по минированию ؘ– их машина попала под обстрел и он один из всей группы остался жив.

Бойцы РДК показали больше десяти пленных российских военных, но на видео скрыли их лица.

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скриншот РДК

Они также в очередной раз зовут губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на встречу.

Дословно: "Все заявления МО РФ об уничтожении РДК в полном составе — очередное вранье.

Ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях продолжается, и вот подтверждение — новая партия пленных из числа ВС РФ.

И в очередной раз мы приглашаем губернатора Гладкова на встречу, чтобы передать ему пленных".

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