РДК захватил в России новых военнопленных и зовет на встречу губернатора
"Русский добровольческий корпус", который проводит военную операцию в Белгородской и Курской областях, показал новую партию российских военнопленных и готов их обменять на встрече с губернатором.
Источник: РДК
Детали: РДК заявил о лжи Минобороны РФ якобы о ликвидации корпуса в полном составе.
Бойцы также показали "интервью" с одним из пленных, который заявил, что не видел убитых членов РДК.
Российский военный заявил, что попал в плен, когда выполнял задание по минированию ؘ– их машина попала под обстрел и он один из всей группы остался жив.
Бойцы РДК показали больше десяти пленных российских военных, но на видео скрыли их лица.
Они также в очередной раз зовут губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на встречу.
Дословно: "Все заявления МО РФ об уничтожении РДК в полном составе — очередное вранье.
Ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях продолжается, и вот подтверждение — новая партия пленных из числа ВС РФ.
И в очередной раз мы приглашаем губернатора Гладкова на встречу, чтобы передать ему пленных".
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