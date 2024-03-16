Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РДК захватил в России новых военнопленных и зовет на встречу губернатора

Роман ПетренкоСуббота, 16 марта 2024, 10:14
РДК захватил в России новых военнопленных и зовет на встречу губернатора
скриншот

"Русский добровольческий корпус", который проводит военную операцию в Белгородской и Курской областях, показал новую партию российских военнопленных и готов их обменять на встрече с губернатором.

Источник: РДК

Детали: РДК заявил о лжи Минобороны РФ якобы о ликвидации корпуса в полном составе.

Реклама:

Бойцы также показали "интервью" с одним из пленных, который заявил, что не видел убитых членов РДК.

Российский военный заявил, что попал в плен, когда выполнял задание по минированию ؘ– их машина попала под обстрел и он один из всей группы остался жив.

Бойцы РДК показали больше десяти пленных российских военных, но на видео скрыли их лица.

ВИДЕО ДНЯ
скриншот
скриншот
РДК

Они также в очередной раз зовут губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на встречу.

Дословно: "Все заявления МО РФ об уничтожении РДК в полном составе — очередное вранье.

Ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях продолжается, и вот подтверждение — новая партия пленных из числа ВС РФ.

И в очередной раз мы приглашаем губернатора Гладкова на встречу, чтобы передать ему пленных".

Читайте также: Командир РДК White Rex: "Наши рейды в РФ – настоящий шок для россиян"

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Нам нужны сутки": Шмыгаль рассказал, как будут возвращать свет украинцам

Альянс готов к конфликту с РФ — председатель Военного комитета НАТО

фото, видео, дополнено 5 погибших, 15 раненых, 3 пропавших без вести − последствия комбинированной атаки россиян

У "Дії" появились документы об образовании

США попросили Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре — СМИ

По ДнепроГЭС было два прямых попадания: ГЭС-2 в критическом состоянии − Укргидроэнерго

Все новости...
Росcия
В Белгороде после работы ПВО – пожары и перевернутые автомобили
Финляндия перестала пускать авто с российскими номерами
В Самарской области беспилотники атаковали два НПЗ, начались пожары
Последние новости
18:35
Путин снова хочет погрузить Украину в темноту: о целях и последствиях крупнейшей атаки по энергетике
18:34
В Киеве будут судить наркозависимую мать, которая лежала в парке без сознания: рядом был ее ребенок
18:24
Макрон об угрозах РФ отправить атомную бомбу на Париж: Удивлен такой нервозностью
18:18
Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики, в Одессе слышны взрыв
18:01
Вблизи Львова водитель сбил косулю и оставил ее на трассе: животное спасли волонтеры
17:52
Зеленский провел "энергетическую" Ставку
17:42
фото, видеоПредпринимателя и экс-директора предприятия Минобороны разоблачили на взятке в $600 тис
17:40
Олег Скрипка выпустил новый клип "Номад", создавший искусственный интеллект
17:34
Правительство одобрило законопроект по повышению акциза на топливо
17:19
В меню – "Мечта педофила" и "Проститутка": что известно о скандале с харьковским баром
Все новости...
Реклама: